Во Франции рассказали о пяти выездах Керимова за границу

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, которого во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов, пять раз получал разрешение на выезд из страны. Об этом РБК сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Керимову по решению суда запрещено покидать Ниццу. Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. После задержания в ноябре 2017 года суд отпустил его под залог в 40 млн евро.

Для выезда за пределы страны ему нужно особое разрешение.

По словам прокурора, «из-за особых причин судебный следователь пять раз разрешал ему выезжать за границу, в частности в Российскую Федерацию».

Ранее было известно лишь о двух поездках Керимова за пределы Франции. Оба раза он ездил в Россию.

Сенатора обвиняют в уклонении от уплаты налогов при оформлении недвижимости на юге Франции.

Помимо Керимова фигурантами дела о мошенничестве являются граждане Швейцарии Александр Штудхальтер и Филипп Боргетти.

6 апреля 2018 года Керимов в числе других российских бизнесменов и чиновников был включен в расширенный санкционный список США.