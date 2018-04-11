В Одессе неонацисты сожгли георгиевскую ленту (ФОТО, ВИДЕО)

10 апреля Одесса отмечала День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Утром возле памятника Неизвестному матросу прошли официальные мероприятия, а к вечеру туда подтянулись несколько десятков неонацистов.
Они сожгли георгиевскую ленту, которую ранее кто-то из пришедших почтить память советских воинов-освободителей, положил к памятнику.
Кроме того, у Вечного огня произошел другой инцидент. Собравшиеся одесситы (преимущественно старшего поколения) начали петь песни военных лет.
В ответ на это администрация мемориала, которая отвечала за организацию памятных мероприятий, включила через динамики гимн Украины и поставила его на повтор, чтобы заглушить таким образом песни и выступления.