Володин призвал ответить на «хамское» поведение США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России пора ответить на «хамское» поведение США, сообщает РИА Новости.

«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны США. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, представители всех фракций Госдумы, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям», — заявил Володин.

Он добавил, что у России есть такая возможность.

Напомним, 6 апреля в США приняли новую порцию санкций, направленных против российских бизнесменов и их компаний.

В результате общая капитализация российского фондового рынка снизилась с 9,835 трлн до 9,015 трлн рублей — на 820 млрд.

11 апреля курс евро на открытии торгов Московской биржи впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей впервые с декабря 2016 года.