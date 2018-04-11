ВОЗ привела данные о 500 пострадавших от химического отравления в Сирии

В ходе обстрела мятежного сирийского города Дума около 500 человек поступили к медикам с признаками отравления химическими веществами. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на своих партнеров по программе Global Health Cluster (международное объединение по вопросам здравоохранения, в которое входят 700 партнеров в 23 странах).

Указано, что у пациентов из Думы «наблюдались признаки сильного раздражения слизистой, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы».

Более 70 человек, скрывавшихся от атаки в подвалах, погибли. Из них 43 умерли «в связи с воздействием высокотоксичных химических веществ».

Также в результате атаки были затронуты два медицинских учреждения.

ВОЗ потребовала немедленного доступа в Думу для оказания помощи пострадавшим.