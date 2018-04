Vse bude dobre - Naglost' - vtoroye schast'ye (10.04.2018)

Shou Vse budet khorosho. Ukraina. Byt' naglym eto khorosho ili plokho posledniy vypusk 10 aprelya. My uvereny, chto u kazhdogo naydetsya istoriya, svyazannaya s takimi lyud'mi. Ved' dazhe zvezdy chasto proyavlyayut neslykhannuyu naglost', poskol'ku znayut, chto pol'zuyutsya opredelennymi privilegiyami. Poluchayetsya, chto segodnya nas okruzhayut odni nagletsy! A osobenno vozmushchayet tot fakt, chto tak vedut sebya lyudi, kotorykh my vidim vpervyye – neznakomtsy na ulitse i v obshchestvennykh mestakh, v transporte, v ocheredi v banke ili supermarkete. S etim neobkhodimo borot'sya, inache oni budut yezhednevno portit' nastroyeniye normal'nym lyudyam! No kak prouchit' nagletsa? Otvetit' toy zhe monetoy ili vezhlivo ukazat', chto chelovek ne prav.





