Юлия Скрипаль отказалась от российской консульской помощи

Британские дипломаты передали Юлии Скрипаль предложение МИД России о консульской помощи. Об этом The Daily Mail сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

«Она может свободно решать, принимать эту помощь или нет. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать», — заявили там.

Накануне Юлию Скрипаль выписали из больницы в английском Солсбери, по данным СМИ, ее лечение продолжается в госпитале на военной базе.

Юлия Скрипаль вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем были отравлены в Солсбери 4 марта. по данным британских властей, их пытались убить российские спецслужбы, используя для этого химическое оружие «Новичок». Москва категорически отвергает причастность к преступлению. Сергей Скрипаль все еще находится в больнице Солсбери. Он идет на поправку.