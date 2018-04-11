Юлию Скрипаль отвезли в госпиталь на военной базе

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия «находится в госпитале на военной базе для ее собственной защиты и для наблюдения за ее здоровьем», сообщил источник таблоида The Sun.

Подробности о месте пребывания Юлии Скрипаль он не привел.

По словам собеседника издания, действие нервно-паралитического вещества, которым, как заявляли британские власти, пытались Скрипалей, неизвестны и «могут проявить себя в любой момент».

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу английского города Солсбери в критическом состоянии. Великобритания заявила, что они были отравлены химическим оружием «Новичок» российского производства. Ответственность за преступление, при расследовании которого также пострадал офицер британской полиции Ник Бейли, возложили на российские спецслужбы. Москва категорически отвергает причастность к инциденту. Сергей Скрипаль остается в больнице Солсбери, он идет на поправку.