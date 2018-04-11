Привет мои хорошие. Ну что ж, как и обещала, пишу историю нашего знакомства. Каждый раз вспоминаю ситуацию, которая произошла со мной за год или даже два до знакомства с мужем. Я приехала в гости к своим подружкам и мы решили сходить в клуб, ну ничего особенного там не произошло, танцевали, фотографировались, и после этого мне скидывают фото и говорят: «Юль, ты так похожа на Настю Ковалёву», я спрашиваю: « Да? А кто это?», мне говорят: «Ты что! Это же девушка Самсонова», Я: « А он кто?». В итоге я посмотрела на эту пару в интернете и подумала, что да, есть у нас сходство (отметила - красивая девушка)... Естественно через несколько дней я и не помнила о них. После этого прошло около двух лет. Рассказывать дальше?
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Новости » Шоу-бизнес » Юля Самсонова рассказала, когда впервые услышала об Алексее
Юля Самсонова рассказала, когда впервые услышала об Алексее
Добавлено: 11 апр 2018 в 16:52, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 11 апр 2018 в 16:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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