Зачем нужна звукоизоляция стен?

Посторонние шумы не оказывают положительного влияния на нашу психику. Очень важно снизить такого рода воздействия, дабы не раздражаться по пустякам. Это серьезно может сказаться на вашем здоровье и благополучии. По данным ВОЗ ночные шумы до 30дб считаются комфортными для человека.

При необходимости можно воспользоваться услугой - звукоизоляция стен. Это самое популярное направление работы компании «Фронт Акустик».

Звукоизоляция нужна, если:

Стены вашего жилища менее 16 см в толщину. Перекрытия уже старые. Вы отлично слышите, что происходит за стеной.

Современные строительные нормы меньше всего заботятся о комфортном проживании без звуков извне. Строителям важно сэкономить средства и позаботиться о прочности стен и перекрытий.

Панельные дома в плане шума являются самыми проблемными. Часто, чтобы решить проблему посторонних звуков, требуется полная звукоизоляция помещения. Это связано со сложностями в распространении звуков по разным материалам.

В кирпичных домах свои особенности. Здесь толстые стены с тонкими перегородками. Это способствует быстрому распространению шума.

Современные материалы звукоизолирующего характера должны быть:

Гипоаллергенными. Экологичными. Долговечными. Максимально эффективными. Вентилируемыми.

Способы звукоизоляции таковы: