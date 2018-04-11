Захарченко ипугал пенсионеров ОРДО новым"указом»

Донецкий блогер Александр Верум пишет, что на днях самопровозглашенный вождь непризнанной республики издал соответствующий указ.

Тех кто получает деньги в «ДНР» и в то же время ездит за пенсией в Украину, по законам псевдореспублики будут штрафовать. Более того, за нарушения так называемого указа еще и сепаратистские выплаты отменят на полгода. Такой запрет мародеры якобы введут уже с 1 мая.

Возникает резонный вопрос: откуда он эти деньги возьмет в и так нищей республике? Ответ вполне ожидаемый: у тех же оштрафованных пенсионеров. Одной рукой отбираем, а второй — отдаем. Все должны быть, по идее, довольны! А вообще непонятно, как террористы собираются вычислять «пенсионных туристов». Неужели будут проводить соцопросы или гадать на кофейной гуще? «

В 2018 году мы планируем закрыть очень много вопросов. В первую очередь, рассмотреть вопрос повышения пенсий, минимальных заработных плат и стипендий», — отметил Захарченко на одной из пресс-конференций. Конечно, причин данного «указа» может быть множество, но самые вероятные — две.

Первая — в окончательно обедневшей республике паника, и поэтому «глава ДНР» судорожно ищет новый источник доходов, опасаясь бунтов, которые могут плохо сказаться на его здоровье.

Вторая — самопровозглашенные «власти ДНР» хотят окончательно, как стадо, загнать людей с временно оккупированных территорий Донецкой области в своеобразное гетто, полностью лишив их связи с внешним миром, что уже в скором времени позволит самому Захарченко чувствовать себя Ким Чен Ыном. Но, судя по уровню жизни дончан и поведению боевиков, возможно и одно, и другое.

А вот спустя несколько дней после появления этой новости в сети, администрация «главаря Донецкой Народной Республики» опровергла подлинность того «указа» о запрете на получение украинских пенсий. В администрации назвали ее фальшивкой, призванной «дестабилизировать» обстановку в и без того подуставшей республике. «Наоборот, Александр Захарченко неоднократно в общении с представителями СМИ подчеркивал, что пенсионеры могут свободно получать как украинскую, так и республиканскую пенсию, если у них есть такая возможность», — сказано в открытом обращении одного из пророссийских СМИ.

Похоже, что главный боевик, как только увидел реакцию людей на свой очередной глупый указ, не на шутку струхнул. После чего быстро изменил свое решение на противоположное. Или же просто посетил «государственную казну», после чего спустился с небес на землю и осознал, что обещанные доплаты будут состоять исключительно из пыли и паутины, что для него опять же может.

В любом случае, это уже никак не повлияет на массовое бегство людей из «молодой, динамично разваливающейся республики»…