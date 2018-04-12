«Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США из-за виз

Представители авиакомпании «Аэрофлот» опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что у экипажей ее самолетов начались проблемы с продлением американских виз, и поэтому в июне перевозчик может прекратить полеты в США.

«"Аэрофлот" опровергает информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей. У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами», — цитирует заявление компании RNS.

Информация о проблемах с визами поступила от источника в самом «Аэрофлоте». Он утверждал, что возникли проблемы с продлением виз для летного состава, поскольку пропала возможность записи на собеседование. Трудности, по его словам, коснулись как пилотов, так и бортпроводников.

При этом источник признал, что экипажи «Аэрофлота» испытывают визовые проблемы не в большей степени, нежели другие граждане РФ в аналогичной ситуации, и проблем с авиасообщением из-за этого возникнуть не должно, поскольку у перевозчика «достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами».