«Агора» объяснила запрет Дурова посещать суд по иску Роскомнадзора

Юристы из представляющей Telegram правозащитной организации «Агора» объяснили, почему создатель мессенджера Павел Дуров запретил им присутствовать на завтрашнем заседании Таганского суда Москвы по иску Роскомнадзора о блокировке интернет-ресурса.

«В настоящем процессе судом были нарушены все элементарные основы, связанные с подготовкой дела», — цитирует РИА Новости адвоката Рамиля Ахметгалиева. По его словам, на предыдущем процессе суд предоставлял юристам ответчика возможность ознакомления с делом и подачи всех документов, а сроки для подготовки сторон назначал достаточные — в отличие от нынешней ситуации.

«Наше исковое заявление об обжаловании приказа ФСБ мы направили еще в декабре. Суд ФСБ и Минюсту дал январь, февраль и половину марта на подготовку к процессу, убедился, что мы тоже получили их возражения, и лишь после этого провел судебное заседание. И поэтому в данном случае все процедурные вопросы и нормы четко прописаны в процессуальном кодексе», — пояснил Ахметгалиев.

На вопрос о том, собираются ли представители Telegram обжаловать возможное решение Таганского суда о блокировке доступа к мессенджеру, адвокат ответил: «Обо всех действиях мы будем говорить по факту, пока не забегаем вперед».

Представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин уточнил, что «суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться», что представляющие интересы администрации мессенджера юристы расценили «как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики».