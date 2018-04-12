Amazon снимет сериал о бывшем лидере Ливии Муаммаре Каддафи?

Принадлежащий компании Amazon стриминговый сервис готовится к запуску целого набора громких многосерийных тайтлов — тут и сериал по "Властелину Колец", и всевозможные "убийцы Игры престолов", и даже сериал про покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Последний, как сообщает Deadline, получит название "Пыльная буря".Сюжетная линия "Пыльной бури" будет основываться на деталях реальной биографии Муаммара Каддафи. Авторы сериала обещают подойти к вопросу тщательно, то есть оценивать деятельность Каддафи максимально непредвзято.Обещания — обещаниями, однако очевидно, что биография исторического деятеля будет пропущена через призму западной идеологии и подана под нужным западной цивилизации соусом — это особенно важно в свете того обстоятельства, что сериал будет рассчитан в том числе и на ближневосточного зрителя.Бывшего лидера Ливии, напомним, казнила осенью 2011-го толпа боевиков т.н. "Переходного национального совета", снимая процесс издевательств на видео. С тех пор Ливия погрузилась в столь глубокий кризис, что времена Каддафи (он правил страной более, чем 40 лет) теперь вспоминаются здесь с теплой ностальгией.