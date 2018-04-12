Amazon снимет сериал о Каддафи

Студия Amazon планирует снять сериал «Песчаная буря» по мотивам биографии бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Deadline.

За экранизацию возьмется режиссер триллера «Столкновение» Мохамед Диаб. Сериал, посвященный более чем 40-летнему правлению Каддафи, будет рассчитан не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.

Ранее руководитель штаба блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской следует готовиться к тому, что она закончит так же, как Саддам Хуссейн и Муаммар Каддафи.

Фото: Quartz