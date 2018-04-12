Аналитики отметили отсутствие резервов у российских регионов

Из 85 регионов России только 11 обладают финансовыми резервами, сообщается в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Специалисты отметили, что из-за регуляции доходов регионов федеральным центром создавать свои резервы затруднительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Судя по данным Минфина России, на 1 января 2017 года объем резервов этих 11 регионов составляет от 0,5 до 28,2% собственных расходов за 2017 год. В список вошли Свердловская область, Санкт-Петербург, ЯНАО, Липецкая область, Москва, ХМАО — Югра, Подмосковье, Сахалинская, Ленинградская области, Башкирия и Тюменская область.

Автор исследования, старший аналитик группы суверенных рейтингов АКРА Александр Шураков заявил изданию, что в мировой практике встречаются примеры наличия финансовых резервов на субсуверенном уровне. Например, в США резервными фондами обладают 44 штата из 50, что позволяет им поддерживать бюджет штата в случае сильного снижения доходов.

В России нет формального механизма, позволяющего регионам официально создавать резервные фонды.

«Регионы держат накопленные средства на счетах, что является для них некой подушкой безопасности. Вместе с тем наличие у региона существенных денежных средств может создать трудности в получении дополнительных трансфертов от федерального правительства или вызвать вопросы о необходимости получения финансирования», — отметил ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов.

По его наблюдениям, создавать резервы в России могут регионы, которые получают дотационную поддержку на выравнивание бюджетной обеспеченности, затем размещая их в банках под проценты. Остальные регионы не имеют права размещать средства на депозитах и используют ликвидность на финансирование расходов и погашение долга.

Ведущий аналитик агентства S&P Екатерина Кенель-Новикова сообщила РБК, что доля совокупных доходов бюджетов регионов, контролируемых федеральным правительством, составляет 95%.