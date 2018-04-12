Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Администрация президента США Дональда Трампа официально заявила о нежелательности введения санкций против российского госдолга, несмотря на наличие соответствующего законопроекта в Конгрессе, рассказал министр финансов Стивен Мнучин.

Речь идет о проекте закона, который представили демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер. Они предлагают установить запрет на транзакции с суверенным долгом России.

В Конгрессе заявили, что Россию нужно призвать к ответу за ее политику: за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, отравление Скрипалей и поддержку режима Башара Асада в Сирии.

Ввести санкции на инвестиции в госдолг России — евробонды и облигации федерального займа — предполагается в рамках закона, который в августе 2017 года подписал президент Трамп о санкциях против противников США.

Представителя Белого дома спросили, согласен ли он с январским докладом Минфина о возможных негативных последствий санкций против госдолга России для мировых финансовых рынков, на что Мнучин ответил утвердительно.

Учитывая размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках, масштабы последствий от распространения санкций на суверенный долг и деривативы являются неопределенными, и последствия могут ощутить на себе как российские, так и американские инвесторы, считают в Минфине США.

В Белом доме также считают, что от таких ограничений могут пострадать не только российские банки и российская экономика, но и глобальные финансовые рынки, тем более, что Москва может ввести ответные санкции против США.

После заявлений Мнучина российский рубль на торгах прервал свое падение и начал расти. Вечером в среду доллар торговался на уровне 62,5 рубля, в то время как утром курс был выше 65 рублей.

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