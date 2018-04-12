Белый дом: Москве пора определиться, является ли она врагом США

Кремль должен помочь Соединенным Штатам Америки определиться, кем считать Российскую Федерацию — врагом или союзником. Соответствующее заявление сделала вчера на мероприятии для журналистов Сара Сандерс, официальный представители Белого дома."Мы, безусловно, полагаем, что они (Кремль) проявили себя в качестве явно отрицательных персонажей. Но мы очень надеемся на то, что ситуация сдвинется в лучшую сторону", — сказала пресс-секретарь администрации американского президента.Саре Сандерс сразу же задали ряд уточняющих вопросов. Например: "Стоит ли Соединенным Штатам считать Россию врагом?". На это офпредставитель Белого дома ответила: "Москва сыграет роль в определении этого. Мы хотим верить в то, что власти РФ перестанут быть отрицательными персонажами, то конечное слово скажут, конечно, они сами".Были и другие уточняющие вопросы, но от ответов на них Сара Сандерс уклонилась. Офпредставителя Белого дома спросили, в частности, о перспективах будущих личных контактов между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. На этот вопрос, как и на другие, Сандерс не дала однозначного ответа, сославшись на недостаток информации.