Белый дом не стал комментировать возможность встречи в будущем Путина и Трампа

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что у нее нет никаких комментариев по поводу возможности встречи в будущем президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В частности, отвечая в рамках регулярного брифинга на вопросы журналистов о возможных встречах глав государств и о неформальных контактах МИД РФ и Госдепа, Сара Сандерс заявила:

«У меня нет никаких объявлений по этому поводу».

Также Сандерс отметила, что в настоящее время отношения между Россией и США находятся на очень низком уровне, и этому, по ее мнению, способствует расследование специального прокурора США Роберта Мюллера по якобы имевшему место российскому вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.