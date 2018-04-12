Берлин объявил неожиданный вердикт касательно возможной военной акции против Сирии

Официальный Берлин объявил свою позицию относительно нанесения возможного ракетного удара совместно с США в Сирии.

Как заявила германский канцлер Ангела Меркель, Германия не станет участвовать в возможной военной операции против сирийского правительства, которая может последовать в связи с якобы имевшим место 7 апреля применением Дамаском химоружия в городе Дума.

Вопреки официальной позиции Вашингтона, Ангела Меркель заявила, что «имеется достаточно подтверждений» тому, что власти Сирии не задействовали в Думе химоружие.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о возможном нанесении Францией удара по объектам правительства Сирии по причине предполагаемой химатаки.