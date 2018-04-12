Более десятка российских вузов вошли в мировой ТОП-100

В сотню лучших вузов мира по итогам прошлого года вошли 11 российских высших учебных заведений, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства образования и науки РФ. Из этих 11 вузов девять являются участниками проекта «5-11».

Кроме того, 17 российских университетов, включая 13 входящих в проект «5-100», попали в топ-200 мировых институциональных, предметных и отраслевых рейтингов.

Проект «5-100» был разработан в рамках выполнения президентского указа с целью повысить конкурентоспособность российских вузов на мировой арене. Главным индикатором успешности проекта считается вхождение по меньшей мере пяти университетов из РФ в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

В прошлом году Минобрнауки реализовывало также проект «Вузы как центры пространства создания инноваций», в рамках которого был отобран 51 университет в 39 субъектах федерации для создания на их базе инновационных центров.