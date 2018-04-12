Больше всех в России зарабатывают программисты и сисадмины

Самыми высокооплачиваемыми в России специалистами в первом квартале 2018 года оказались программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы, сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании HeadHunter. Он составлялся в рамках проекта «Банк данных заработных плат», где аккумулируются сведения от 800 работодателей.

Судя по этим данным, в нынешнем году зарплаты продолжили медленно, но уверенно увеличиваться с постепенным ростом динамики этого процесса — как и в 2017 году. Причем, как отметили эксперты, «изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладывается в диапазон 1-2%.

Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге зарабатывают около 70-80 тысяч рублей, а в регионах России — 60-70 тысяч рублей.

Программист в Москве получает в среднем 100-110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — примерно 60-70 тысяч рублей. Системные администраторы и внутренние аудиторы в обеих столицах зарабатывают наравне с программистами, а вот в регионах их зарплаты существенно отстают и составляют лишь 40-50 тысяч рублей.

Среди других относительно высокооплачиваемых профессий аналитики отметили агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по рекламе и маркетингу, юристов и экономистов: в среднем в Москве они получают 70-80 тысяч рублей, в Петербурге — 60-70 тысяч рублей, в регионах — 40-50 тысяч рублей.

На противоположном конце рейтинга оказались уборщики (20-30 тысяч рублей вне зависимости от региона), официанты, рабочие кухни, грузчики, продавцы и кладовщики (не более 40 тысяч рублей).