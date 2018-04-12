Брэд Питт впервые появился на публике после новостей о новом романе с Нери Оксман

Брэд Питт просто сияет от счастья на бейсбольном матче, который посетил десятого числа. Поклонники не могли обойти стороной фотографии с мероприятия, на которых 54-летний актер светится от счастья, и предположили, что виновницей шикарного настроения стала новая пассия Питта — 42-летняя художница, дизайнер, архитектор и профессор Массачусетского университета Нери Оксман.



Пропустить игру актер просто не смог, ведь на поле вышла его любимая команда — «Окленд Атлетикс» (Oakland Athletics), которая провела матч с «Лос-Анджелес Доджерс» (Los Angeles Dodgers). С первой командой актера связывает многое: он не только давно является их поклонником, но даже сыграл в биографической драме «Человек, который изменил все» Беннетта Миллера актер исполнил роль генерального менеджера клуба Билли Бина.

Таким радостным и счастливым после развода с Анджелиной Джоли актера не видел никто, поэтому общественность и связала такие перемены с новым увлечением Питта.



Напомним, недавно инсайдеры сообщили, что Брэд Питт очень интересуется 42-летней Нери Оксман, с которой того связывает любовь к архитектуре. Знаменитый актер заинтересовался женщиной и начал ухаживать за ней еще в прошлом году, когда его бракоразводный процесс был в самом разгаре. В ноябре 2017 года Питт посетил Оксман на одной из лекций в Массачусетском технологическом институте. Это подтвердили фотографии студентов со звездой, которые были сделаны сразу после занятия. «Она гениальна и просто великолепна,» — так восхищаются Нери ее студенты.

Отсутствие профильного образования не помешало актеру заниматься любимым делом — архитектурой. Питт просто обожает это занятие, что и сплотило его с Оксман. Они проводят много времени вместе и разговаривают об архитектуре. Даже их знакомство произошло во время работы над архитектурным проектом. Правда, инсайдеры из окружения актера сообщают, что романтических отношений между ними нет. Пару связывают лишь дружба и любовь к архитектурному делу. По их словам, Питт «заинтересован в том, чтобы проводить с ней как можно больше времени».

Нери Оксман не простая и знает, чем заинтересовать мужчину. Она считает себя основателем направления Materialecology, междисциплинарной инициативы, расширяющей границы материаловедения. В своих работах девушка совмещает биологические реалии и возможности дизайна, сочетая между собой компьютерные технологии и даже вопросы жизни и смерти. Например, одним из ее проектов стала серия масок, которые были созданы посмертно, в сотрудничестве с компанией Stratasys (3D-принтинг). Переход от жизни к смерти очень интересует архитектора.