Британия предупредила своих болельщиков о «необычных» российских законах

В России существует множество «необычных» законов, за нарушение которых вы можете угодить в тюрьму. Предупреждение для британских туристов с полным описанием упомянутых законов появилось в материале таблоида Daily Express.

Руководство для туристов было подготовлено в связи с предстоящим ЧМ по футболу, который в этом году пройдёт в России.

Так, британских болельщиков предупредили, что во время прогулок в России, обязательно нужнобрать с собой оригиналы документов и предъявлять их представителям власти по первому требованию. В противном случае, как пишут в издании, нарушителю будет выписан крупный штраф.

По мнению автора материала, в России не везде можно фотографироваться. Туристов предупредили, что это касается не только секретных военных объектов, но и зданий аэропортов, вокзалов. За такие кадры туристам пообещали задержание, и даже арест.

Тем, кто планировал путешествовать по России на автомобиле, рекомендовано следить за состоянием номеров.

«Они не должны покрываться пылью и грязью», — цитирует РИА автора статьи.

Россия примет ЧМ по футболу с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах страны.