Британия созвала ОЗХО и Совбез ООН по «делу Скрипаля»

Постоянное представительство Великобритании при ООН заявило, что Лондон запросил созвать заседание Совета безопасности организации, чтобы обсудить на нем доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Соединенное королевство запросило проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Мы ожидаем, что оно состоится на следующей неделе», — говорится в сообщении постпредства Британии при ООН.

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон, в свою очередь, сообщил, что на 18 апреля намечена сессия исполнительного совета ОЗХО. По его словам, Великобритания намерена «неустанно работать» вместе со своими партнерами ради того, чтобы «помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия».

Созыв исполнительного совета ОЗХО, по словам Джонсона, необходим для того, чтобы скоординировать дальнейшие действия. «Использование такого оружия никогда не может быть оправдано и должно быть закончено. Кремль должен дать ответы», — подытожил глава Форин-офиса, в очередной раз заявив об отсутствии у него сомнений в причастности России к отравлению Скрипаля. У Москвы для этого имелись «мотивы и необходимые средства», заявил Джонсон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала события вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «массированной пропагандистской кампанией с задействованием всех видов средств массовой информации и коммуникации», которая «прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании», чьи власти «буквально развернули целенаправленную кампанию по искажению действительности» и игнорируют на этом пути нормы международного права, принципы дипломатии и этические нормы.