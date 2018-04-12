ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Банк России назвал официальные курсы валют расчетами на завтра, 13 апреля: доллар подешевеет на 2 рубля — до 62,0659 рубля, а евро — на 2,53 рубля, до 76,7569 рубля, следует из данных на сайте регулятора.

Соответственно, рассчитанная по официальным курсам бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) по сравнению с сегодняшним показателем подешевела на 2,24 рубля — до 68,6769 рубля.

На открытии сегодняшних торгов на Московской бирже рубль немного ослаб по сравнению с уровнем закрытия торгов 11 апреля, но потом начал укрепляться. Этому способствует рост мировых цен на нефть марки Brent, которые достигли годового максимума — 72,18 доллара за баррель.