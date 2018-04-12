ЦБ: Внешний долг России с начала года вырос на шесть миллиардов

Банк России сообщил, что внешний долг России достиг отметки в 524,9 миллиарда долларов. По итогам первого квартала он вырос на 6,1 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в заявлении ЦБ.

Регулятор отмечает, что указанного показателя долг достиг в связи с тем, что задолженность России за первые три месяца 2018 года выросла на 1,2%, или 6,1 миллиарда. С начала года задолженность страны перед нерезидентами выросла за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами. Внешний долг частного сектора, по данным ЦБ, практически не изменился.