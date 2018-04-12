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ЦБ: Внешний долг России с начала года вырос на шесть миллиардов


Добавлено: 12 апр 2018 в 20:10, Категория: Россия
ЦБ: Внешний долг России с начала года вырос на шесть миллиардов

Банк России сообщил, что внешний долг России достиг отметки в 524,9 миллиарда долларов. По итогам первого квартала он вырос на 6,1 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в заявлении ЦБ.

Регулятор отмечает, что указанного показателя долг достиг в связи с тем, что задолженность России за первые три месяца 2018 года выросла на 1,2%, или 6,1 миллиарда. С начала года задолженность страны перед нерезидентами выросла за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами. Внешний долг частного сектора, по данным ЦБ, практически не изменился.


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Добавлено: 12 апр 2018 в 20:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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