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Цены на сауны и бани в Липецке – не главный критерий в выборе парной


Добавлено: 12 апр 2018 в 02:56, Категория: Статьи

Турецкая, русская, японская, римская и финская баня – это далеко не полный список существующих видов парных. Все они оказывают позитивный эффект на организм человека, однако каждая из них имеет свои особенности. Как выбрать баню? И как сделать поход в парилку максимально полезным? Для этого необходимо разобраться в том, чем один тип бани отличается от другого.

Все парные можно разделить на несколько категорий. Первая – суховоздушные сауны, например, такие, как бани Талисман в Липецке. В них поддерживается очень высокая температура воздуха, которая колеблется в пределах от 80 до 120 градусов, и низкая влажность, до 30%. Основная отличительная черта сауны – наличие сухого пара. Посещение этого вида парной переносится хорошо, так как поддерживаемая в ней температура воздуха из-за низкой влажности не кажется слишком высокой.

Вторая категория – сырые парные. Средняя температура воздуха тут колеблется от 40 до 80 градусов, а влажность – в пределах от 70 до 100%. К этой категории относятся русская и римская парные. В первой поддерживается температура в районе 40-45 градусов при относительной влажности воздуха 60-80%. Русская парная, например такая, как баня Лунный кот в Липецке, распаривает тело лучше всего. Поэтому ее часто рекомендуют в качестве одного из этапов очищения организма. Если говорить о римской парной, необходимо отметить, что она состоит из 2 помещений, в которых соблюдается разный температурный режим. В первом, так называемой теплой комнате, температура не превышает 45 градусов, а во втором, жарком помещении, воздух разогревается до 70 градусов. Римская баня идеально подходит для тех, кто плохо переносит как высокий уровень влажности, так и горячий воздух.

Третья категория – водяные парные. В них максимальный уровень влажности доходит до 100%, а температура колеблется на уровне 50-60 градусов. Отличительная особенность этих бань заключается в том, что в них тело распаривается с помощью воды, а не пара.

Все перечисленные виды парных достаточно популярны, поэтому подходящий вариант найти несложно. Надо только определиться с тем, что принесет наибольшую пользу конкретному человеку. Однако прежде чем оформлять бронь в том или ином заведении, необходимо изучить не только цены на сауны и бани в Липецке, но и прочитать отзывы клиентов.

Выражаем благодарность сервису http://www.sauna-lipetsk.ru за предоставленную информацию, которая была использована во время подготовки статьи.


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Добавлено: 12 апр 2018 в 02:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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