Чернобыльскую АЭС открыли для туристов

Промышленная площадка Чернобыльской атомной электростанции, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, и недоступные ранее внутренние помещения, включая залы управления третьим энергоблоком ЧАЭС, открыты для посещения туристами.

Заявку на посещение объекта можно подать на официальном сайте ЧАЭС. Там же указано, что базовый пакет стоит около 100 долларов (2,7 тысячи гривен) и включает в себя инструктаж, услуги сопровождающего, предоставление индивидуальных средств защиты и обед в станционной столовой.

Особых ограничений на посещение ЧАЭС не вводится — разве что туристы должны быть не моложе 18 лет. Кроме того, после визита на атомную станцию им придется пройти дозиметрический контроль, по итогам которого они получат справку о полученной дозе радиации.

Развитие туристического направления руководство ЧАЭС видит в расширении зоны посещения и срока пребывания (до двух-трех дней).

Напомним, авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС привела к радиоактивному загрязнению свыше 200 тыс. квадратных километров на территории Украины, Белоруссии и России. Оттуда были эвакуированы около 115 тысяч человек.

В ликвидации последствий аварии принимали участие более 600 тысяч человек, из которых каждый десятый впоследствии умер от облучения и вызванных его воздействием осложнений, а 165 тысяч получили инвалидность.