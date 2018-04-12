ЧП в прифронтовом районе: в Донецкой области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В Мариуполе от действия взрывного устройства пострадал мужчина. Ему оторвало кисть правой руки. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения Национальной полиции.Отмечается, что 54-летний мужчина нашел блестящий металлический предмет и решил отнести его к себе домой, однако по дороге он (предмет) взорвался.В результате происшествия житель Мариуполя потерял кисть правой руки, получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья.Пострадавший был госпитализирован. Сотрудники полиции изучают все обстоятельства случившегося.