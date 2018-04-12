Comepay–кошелек – отзывы и характеристики.

В жизни современного человека все больше финансовых операций происходит онлайн – через мобильные банки и онлайн-кошельки. Такие сервисы очень удобны при покупках через интернет и переводе денег на расстояние. Компания Кампэй, идя в ногу со временем, представляет клиентам свой сервис Comepay кошелек, отзывы о котором появляются повсеместно в сети. В чем преимущества и особенности этого онлайн-кошелька?

Доступность. Ваш кошелек будет доступен вам всегда и везде, с телефона или стационарного компьютера вы можете совершать весь спектр услуг – оплату покупок и услуг, денежные переводы, пополнение счетов. На сегодняшний день перевод денежных средств из Кампэй-кошелька возможен в адрес более чем 3500 поставщиков услуг (операторов, коммунальных служб, страховых компаний, банков и других). Пользователям доступны понятные и легкие в использовании приложения для мобильных устройств, работающих на любой из современных платформ.

Безопасность. Ваши деньги и данные при пользовании кошельком Кампэй будут надежно защищены от взлома и попадания в руки третьих лиц. Вся информация имеет резервное копирование, поэтому работа ведется в бесперебойном режиме, и нужные данные никогда не потеряются.

Надежность. Кошелек обслуживается московским Банком развития и модернизации промышленности, ведущим свою успешную деятельность уже более 25 лет. За это время Банк успел надежно утвердить свои позиции на российском финансовом рынке и приобрести тысячи деловых партнеров по всей стране. Это банк с надежной репутацией, которому не страшно доверить свои деньги.

Для безопасности платежей в интернете вы можете оформить банковскую карту Comepay, которая будет связана с вашим электронным кошельком. Через банковскую карту можно снимать средства по всему миру, а также расплачиваться в магазинах.

Поддержка. Компания Comepay имеет собственную линию поддержки клиентов, которая работает без перерывов и праздников. Клиент может обратиться по телефону горячей линии и получить всю необходимую ему информацию и услуги. Ваш звонок будет принят вежливым и грамотным оператором, а вопрос – решен по существу.

Используйте все возможности современных технологий и избавьте себя от лишнего стояния в очередях. Заведите онлайн-кошелек и получите все его преимущества уже сегодня. Подробнее про Comepay-кошелек, отзывы и форму регистрации вы можете найти на официальном сайте Comepay.