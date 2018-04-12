Денис Давыдов надеется, что сможет удивить Ивану Дилову

Всем привет! Меня зовут Денис Давыдов, я в прошлом профессиональный баскетболист, мастер спорта. С шестнадцати лет занялся музыкой и до сих пор занимаюсь, на счету восемь альбомов и несколько клипов, а еще я являюсь отцом замечательной дочки Алисы. Хочу уже скорее увидеться с Иваной, рассказать ей о своей симпатии. Хочу разрушить ее барьер о том, что люди, которые были в браке, не могут подойти ей для отношений. Приятно будет удивить человека тем, что я знаю об отношениях очень много, уже побывав в браке. Жду встречи с нетерпением.