Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»

Представитель «Норильского никеля» заявил, что предприниматель Олег Дерипаска отказался от выдвижения его кандидатуры в совет директоров, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

5 апреля Дерипаску номинировали в совет директоров «Норникеля», однако бизнесмен прислал официальный отказ.

Принадлежащая Дерипаске UC Rusal в числе других российских компаний 6 апреля попала под новые американские санкции, в результате чего 9 апреля ее акции на Гонконгской бирже потеряли больше половины своей стоимости.

Совет директоров компании покинули гендиректор швейцарской Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лейдер, топ-менеджер «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМа Даниэль Вольф.