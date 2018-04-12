Дуров запретил своим юристам идти на суд по иску к Telegram

Основатель месенджера Telegram Павел Дуров запретил представляющим его юристам участвовать в заседании суда по по иску Роскомнадзора о блокировке доступа к интернет-ресурсу, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, Дуров считает, что своим присутствием адвокаты «легитимируют откровенный фарс».

13 апреля иск Роскомнадзора о блокировке Telegram будет рассматриваться Таганским судом Москвы. Несмотря на то что закон предусматривает обжалование возможного решения блокировать доступ к мессенджеру, Роскомнадзор ходатайствует о том, чтобы ему позволили сделать это сразу.