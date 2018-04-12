Экс-владелец Инвестбанка и «Портсмута» задержан по подозрению в хищениях

Основатель «Конверс груп», совладелец банка Snoras и экс-владелец британского футбольного клуб «Портсмут» Владимир Антонов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении средств банка «Советский». Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и подтвердили в центральном аппарате МВД.

Собеседник издания рассказал, что задержание было проведено в рамках уголовного дела о мошенничестве. Официально банк «Советский» Антонову не принадлежал.

В 2011 году Snoras, пятый по величине банк Литвы, был национализирован с «дырой» в 1,5 млрд долларов (в сумме с литовским филиалом). Президент республики Даля Грибаускайте назвала деятельность руководства банка Snoras «дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы». На арест владельцев банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова был выписан европейский ордер, и Вильнюс обратился к Москве с просьбой позволить опросить и предъявить обвинения совладельцам банка, которые, предположительно, скрываются в России. В конце марта Литва запросила Генпрокуратуру России об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении Баранаускаса и Антонова.

В свою очередь, Антонов утверждал, что преследования со стороны Вильнюса связаны с его национальностью. Однако Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литвы около 40 млрд рублей в качестве компенсации за причиненный его репутации вред.

В 2000-х годах Владимир Антонов контролировал ряд банков, в том числе был совладельцем Инвестбанка. В 2011 году он продал долю в банке своему подчиненному, а в 2013 году банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало «дыру» в Инвестбанке в 44 млрд рублей.