Эксперт: США могут "надорваться" в войне на два фронта против России и Китая

Военно-политическое противостояние с Российской Федерацией, осуществляемое Соединенными Штатами Америки параллельно с торговой войной, которая ведется ими с Китаем, может оказаться фатальной ошибкой для Вашингтона, который пытается воевать на два фронта. Так считает Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН.Рассуждая о причинах приближающегося к военному геополитического противостояния между США и РФ, Блохин обращает внимание на нового государственного секретаря США Майка Помпео — бывший глава ЦРУ и представитель так называемых неоконсерваторов, этот человек олицетворяет ультраправых ястребов, то есть силу, которая настроена максимально агрессивно по отношению к России.Помпео, напомним, сделал накануне заявление, согласно которому "мягкая политика", применяемая Штатами к России на протяжении последних лет, останется в прошлом — теперь Вашингтон будет действовать в отношении Москвы жестко и решительно. Что и не удивительно, если учесть, что американцы определили Россию в качестве одной из основных угроз для своей национальной безопасности."Новый госсекретарь США ясно дает понять, что теперь никакого компромисса не будет. Но не стоит воспринимать это как угрозу войны. Россия — это не какая-нибудь Северная Корея и просто так запугать нас не получится. Воевать с нами они не станут, потому что это слишком опасно", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".