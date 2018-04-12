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«Это лавина»: Венгрия угрожает существованию Европы


Добавлено: 12 апр 2018 в 03:31, Категория: Новости на сегодня
«Это лавина»: Венгрия угрожает существованию Европы

Пока Запад путался в срочных мощных ответах России на возможную химатаку в Сирии, возможное отравление Скрипаля в Англии и возможное вмешательство в выборы в США, у него созрел новый большой вызов. На сей раз — изнутри.

«Большим вызовом Евросоюзу» западная пресса называет венгерского премьер-министр Виктора Орбана, на минувших выходных одержавшего неприличную (везде используется природно-катастрофический эпитет «лавинная») победу над всеми противниками.

Напомним: партия «Фидес» Орбана (идущая в западных СМИ исключительно в сцепке с характеристиками «антииммигрантская националистическая ксенофобская») получила почти половину голосов, улучшив свои результаты даже по сравнению с прошлыми выборами. На втором месте (около 20%) — ультраправая «Йоббик». Евроориентированные социалисты и зеленые оказались в аутсайдерах.

В чем тут трагедия с точки зрения западного идеологического официоза. Как пишет Guardian: «Орбан и его партия задавили в Венгрии демократическую систему сдержек и противовесов, ограничили независимость судов и заглушили независимые медиа. Отступление Венгрии от демократии сопровождается дробью ксенофобской риторики, направленной против беженцев, Брюсселя и Сороса. Евросоюз, борющийся с Brexit, теперь столкнулся со страной в самом центре континента, которая отвергла либеральные ценности ЕС, но продолжает пользоваться бонусами членства».

В переводе на человеческий это означает: в центре Европы есть страна, в принципе не управляемая снаружи. Страна, пользующаяся неприлично большим (для восточноевропейского члена ЕС и НАТО в особенности) суверенитетом. И проводящая политику на укрепление этого суверенитета и неуправляемости извне.

«Сдержки и противовесы», над утратой которых плачет публикация, — это не механизмы демократии, а система ее ограничения. Это как раз то, что делает демократию либеральной — то есть отстаивающей не волю большинства, а свободы (в идеале) всех групп, больших и малых. А на практике обычно превращающее демократию в пустую шкурку, натянутую на власть привилегированных меньшинств.

«Независимые» от избранной власти суды — это механизм ограничения народовластия. Джордж Сорос и его бесчисленные, как у корейской секты, «гражданские институты» и «некоммерческие организации» — это механизм ограничения демократии. И даже пресловутых «беженцев», то есть массовых носителей принципиально иной культуры, пакеты которых Запад так настойчиво пытается запустить в восточноевропейские государства, — тоже можно рассматривать как «инструмент ограничения».

И вот от всего этого Орбан избавляется, при этом открыто заявляя, что в Венгрии строится «нелиберальная демократия».

Это само по себе неприятно, поскольку Венгрия — слишком важная (географически и стратегически) страна, чтобы оставлять ее независимой. Венгрия аккуратно торчит между ЕС и Балканами и между ЕС и Украиной. Выпади она из политической обоймы — и вся карта Европы будет переделана.

Отдельно неприятна победа Орбана потому, что она является живой иллюстрацией: «нелиберальная демократия» в принципе возможна и жизнеспособна. Вопреки традиционным либеральным догмам, Венгрия бурно развивается экономически и из нее не едут на Запад гастарбайтеры.

А самое противное — что нынешнему руководству Венгрии нечего толком предъявить. То, что оно не любит Сороса, — не криминал. То, что оно не возражает против российских газовых «потоков», — тоже ненаказуемо. У Орбана нет даже своего «настоящего лидера нации и дико популярного блогера, которого до выборов не допускают, а то бы он набрал ого-го». Потому что есть такая партия — самая популярная в венгерском фейсбуке, блогерско-оппозиционная, едкая и сатирическая — «Партия собаки с двумя хвостами». Результат на выборах — 1,78 процента. А больше ставить не на кого. На фоне партии номер два, «Йоббика», даже орбановская «Фидес» — правозащитники, леваки и феминисты.

Кроме того, Венгрия формально исполняет все обязанности «члена западного блока». В НАТО — состоит. Командные центры блока у себя открывать — разрешает. Венгрия даже (пусть демонстративно по минимуму) продемонстрировала солидарность с союзниками в «деле Скрипаля». В то время как прочие восточноевропейцы наперегонки соревновались, кто вышлет больше русских дипломатов (победила, естественно, вообще нееэсовская Украина с 13 высланными), Венгрия выслала одного. Видимо, потому что меньше не могла. Но все же выслала.

Итого: в прорусскости нынешнюю Венгрию никто обвинить не в силах.

И поэтому ей вменяется другое: она оскорбительно прагматична. То есть вместо того, чтобы руководствоваться «либеральной сознательностью», руководствуется национальными интересами. И когда либеральная сознательность требует, например, закрывать глаза на все шалости Киева — Венгрия использует свое членство в НАТО как инструмент и блокирует сотрудничество блока с Украиной, потому что «там не соблюдают права венгерского меньшинства». А когда либеральная сознательность требует препятствовать российским газовым потокам — Венгрия нагло договаривается с Россией об их продлении на свою территорию. И, что совсем тревожно, договаривается с Китаем о том, чтобы стать главным европейским «хабом» его метапроекта «Пояс и путь».

…Все это вместе и представляется идеологам Сплоченного Либерального Единства большим вызовом.

И поэтому сегодня мы можем читать знакомо звучащие обвинения: «Хотя избирателям был предоставлен широкий спектр партий — запугивающая ксенофобская риторика, давление СМИ и непрозрачное финансирование сузили пространство для настоящих политических дебатов». Это из заключения ОБСЕ по венгерским выборам.

Что любопытно: британские и американские медиа высказывают надежду, что за Венгрию все же возьмутся всерьез. Что вот сменится руководство Еврокомиссии, уйдет в отставку правый в душе Жан-Клод Юнкер. И Брюссель перестанет мямлить и резко навалится на Будапешт, поставив его перед выбором: или проявляй покорность, или получай санкции.

Однако некоторые уже паникуют и считают: очередная победа Орбана — знак того, что «глобалистская фантазия развеялась».

Виктор Мараховский


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Добавлено: 12 апр 2018 в 03:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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