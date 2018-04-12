Финляндия окончательно дала добро «Северному потоку — 2»

Финские территориальные воды могут быть использованы под прокладку газопровода «Северный поток — 2», официально заявило Агентство по региональному управлению Южной Финляндии, выдав соответствующее разрешение.

«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток — 2" между Россией и Германией [на прокладку газопровода] в финской исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Принципиальное решение по использованию исключительной экономической зоны Финляндии было выдано ее правительством еще на прошлой неделе. Для запуска строительства требуется два разрешения.

Предполагается, что «Северный поток — 2» будет введет в эксплуатацию в конце 2019 года. Две его нитки лягут по балтийскому дну от российского берега до Германии, пропускная способность каждой из них составит 27,5 млрд кубометров в год, удвоив тем самым мощность первого «Северного потока», по маршруту которого преимущественно пройдет.

«Северный поток — 2» минует Украину, Белоруссию, Польшу, страны Восточной Европы и прибалтийские республики, то есть обойдется без транзитных услуг. Маршрут прокладки трубопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.