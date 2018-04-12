ГД ужесточила уголовное наказание за злоупотребления в сфере госзакупок

При особо крупном ущербе в сфере государственных закупок последует лишение свободы до семи лет.

Депутаты Госдумы в четверг, 12 апреля, приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за злоупотребления в сфере госзакупок. Инициативу на рассмотрение ГД внес российский лидер Владимир Путин.

Закон дополнит уголовный кодекс новыми статьями: «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

#Заседание: Государственная Дума ужесточила наказание за злоупотребления в сфере госзакупок

— Государственная Дума (@dumagovru) April 12, 2018