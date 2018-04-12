Генсек НАТО призвал обеспечить наблюдателям доступ к месту химатаки в Думе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обеспечить международным наблюдателям доступ к месту химатаки в Сирии.

Столтенберг уточнил: «Мы самым решительным образом осуждаем использование химического оружия. Последняя атака была ужасающей, убив десятки людей, включая большое число детей. Мы призываем сирийский режим и его сторонников обеспечить полный и беспрепятственный доступ международной медицинской помощи и международных наблюдателей».

По словам генсека, НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности: «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить запрет на использование химического оружия».