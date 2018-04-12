Германия отказалась участвовать в ударах по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в возможных военных действиях на территории Сирии. Об этом сообщает Die Welt.

«Я хочу еще раз пояснить: Германия не будет участвовать в военных действиях. Но мы считаем использование химического оружия неприемлемым» — заявила Меркель.

По ее мнению, позиция Германии будет достаточно выражена в поддержке всех видов деятельности Совета безопасности ООН и работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Меркель заявила, что Берлин наблюдает за сообщениями, поступающими из США и Франции, но отказалась комментировать твиты президента США Дональда Трампа.

Ангела Меркель посетовала, что в СБ ООН так и не было достигнуто согласия в отношении совместного расследования инцидента в Сирии.

Напомним, США пригрозили ответом на предполагаемое применение химоружия в городе Дума, которое приписывают сирийским правительственным силам. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада и предложил России готовиться к удару ракетами.