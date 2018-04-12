Глава ЦРУ объяснил, чем вызван исторический конфликт между США и Россией

Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео во время слушаний в конгрессе заявил, что исторический конфликт между Соединёнными Штатами и Россией вызван плохим поведением Москвы.

«Исторический конфликт между США и СССР (а теперь Россией) вызван плохим поведением России», — заявил Помпео.

При этом он отметил, что Вашингтону ещё нужно будет проделать много работы по санкциям против Москвы.

По его словам, президент России Владимир Путин «пока не получил сигнал в достаточном объёме».

Ранее Помпео заявил, что Россия является угрозой для Соединённых Штатов, и отметил, что Вашингтон будет проводить политику сдерживания в отношении Москвы.