Глава думского комитета прокомментировал слова Трампа об ударах по Сирии

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что реализация угроз президента США Дональда Трампа об ударах по Сирии лишь на основе фейковых обвинений станет «самым неразумным поступком в современной истории». Об этом сегодня депутат заявил журналистам.Напомним, в среду президент США написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, ракеты будут «хорошие, новые и умные».А некоторое время назад западные страны обвинили Сирию в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. Россия информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными, опровергла.По мнению представителей российского МИДа, цель подобных вбросов – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.Леонид Слуцкий считает, что США мобилизовали весь свой пропагандистский ресурс потому, что на данный момент именно Россия является союзником Сирии в борьбе с силами международного терроризма.- Таким образом, США пытаются подойти к своей главной цели – уничтожению режима президента Башара Асада, - сказал Слуцкий.Он также добавил, что последние несколько лет США умышленно нагнетают истерию в мировом информационном и политическом пространстве против России, создавая образ страны, которая якобы угрожает мировой стабильности и безопасности.- На самом деле читать нужно: "выступает против однополярного мира, где единственным полюсом силы является Вашингтон". Мы действительно против однополярного мира, замешенного на крови. Сейчас в Сирии делается попытка реализовать сценарий, который США уже применили в Ираке и Ливии, - отметил Слуцкий.- Надеюсь, что у Вашингтона хватит все-таки элементарного здравого смысла не предпринимать подобных шагов на территории САР. Но если такое произойдет, мы не сможет остаться в стороне, и Россия будет вынуждена адекватно ответить.