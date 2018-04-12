Глава Международного союза биатлонистов отверг обвинения в коррупции

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг полностью отверг обвинения австрийской полиции в возможной причастности к коррупционным схемам и нарушению антидопинговых правил. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV2.no.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент IBU подозревается в получении денег за игнорирование случаев применения допинга российскими спортсменами: якобы с 2011 года ему удалось скрыть 65 таких эпизодов.

Бессеберг сообщил, что его и генерального секретаря организации Николь Реш допросили сотрудники правоохранительных органов

«Сегодня меня допрашивала австрийская полиция, ее сотрудники утверждают, что российские биатлонисты принимали участие в соревнованиях, несмотря на нарушение антидопинговых правил. Я полностью опровергаю это, потому что когда у нас появляются подозрительные показатели крови в допинг-пробах, эти данные автоматически отправляются в лабораторию Осло для проведения оценки», — сказал Бессеберг.

Глава IBU заявил, что не испытывает волнения, но надеется, что прискорбный инцидент будет быстро урегулирован, так как «это важно для всего биатлона».