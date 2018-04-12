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Глава СНБО Украины объяснил, почему не «разбил» российскую армию в Крыму


Добавлено: 12 апр 2018 в 04:07, Категория: Новости на сегодня
Глава СНБО Украины объяснил, почему не «разбил» российскую армию в Крыму

Украина якобы не смогла сохранить Крым в своем составе из-за небоеспособности армии. Об этом заявил глава СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам, отказ от боевых действий на Крымском полуострове помог избежать кровопролития и полномасштабной войны. Турчинов заявил, что на тот момент около границ Украины якобы находилась 200-тысячная группировка российских войск.

Глава СНБО заявил, что «с огромным удовольствием разбил бы армию Путина». Он отметил, что в 2014 у Украины не было боеспособной армии.

Также Турчинов сообщил, что отступать украинским военным было некуда, поскольку Крымский полуостров является изолированной территорией. Он отметил, что мог произойти сценарий, согласно которому войска якобы были бы введены в континентальную часть страны, в результате чего она бы лишилась независимости.


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Добавлено: 12 апр 2018 в 04:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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