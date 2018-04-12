Госдума занялась «чисткой» Интернета: принят закон о блокировке порочащих сведений в Сети

Госдума РФ приняла закон, предусматривающий блокировку сведений в Интернете, порочащих честь и достоинство гражданина. Такими полномочиями теперь наделены судебные приставы - если есть соответствующее решение суда.

Госдума, в четверг, 12 апреля, приняла в окончательном чтении закон, позволяющий ограничивать доступ к сетевым ресурсам, если судом будет установлено, что данные порочат репутацию (в том числе и деловую) гражданина РФ. В частности, это поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Инициатором принятия законопроекта стали члены партии «Единая Россия», сообщает Interfax.

Стоит отметить, закон предусматривает добровольное удаление порочащих данных ресурсом. В случае, если решение суда - ликвидация данных, не была произведена в срок, ресурс блокируется судебным приставом. При этом восстановление в Сети не предусмотрено. Это станет поводом для СМИ и прочих информационных порталов проверять публикуемую информацию о ком-либо внимательнейшим образом.

Авторы документа, среди которых Василий Пискарев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции, поясняют, что поправки в законодательство станут новым обеспечением конституционных прав гражданина России. Речь идет о статьях Конституции РФ 23 и 46, а так же статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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Теперь гражданин России может обратиться в суд при обнаружении таких данных. В случае, если их порочащие и не соответствующие действительности свойства будут доказаны, в бой вступают судебные приставы, которые позаботятся о том, чтобы решение суда вступило в силу.