ГПУ и СБУ проводят обыски главного офиса «Укрзализныци»

ГПУ совместно с СБУ проводит обыск в главном офисе «Укрзализныци».

В пресс-службе компании отмечают: «Сейчас в помещении офиса ПАО „Укрзализныця“, по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам».

Компания заявляет, что готова к полному сотрудничеству с правоохранителями, а также создает все условия для их работы и заинтересована в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.