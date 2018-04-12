Ильхам Алиев переизбран президентом Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на выборах главы государства, которые прошли 11 апреля. Об этом свидетельствуют результаты обработки 92% бюллетеней для голосования, которые приводит ЦИК Азербайджана.

Алиев набирает 86% голосов. Конкурентами действующего лидера были семь человек, у его наиболее участников президентской гонки — примерно по 3% голосов.

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества заявили, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане были прозрачными и демократичными, сообщает РИА Новости. Наблюдатели СНГ отметили качественную подготовку к выборам: «Хорошая, качественная подготовка к выборам была проведена ЦИК», — заявил на пресс-конференции глава миссии Сергей Лебедев.