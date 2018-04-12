Инсайдеры говорят: брак Виктории и Дэвида Бекхэм не так идеален, как кажется

СМИ просто кишат новостями об идеальной семейной жизни 42-летнего Дэвида и 43-летней Виктории Бекхэм. Счастливые родители вместе уже 20 лет и воспитывают четырёх детей. Правда, инсайдеры другого мнения и собираются развеять миф идеальной семьи создателя модного бренда и знаменитого футболиста.



«Нет ничего необычного в том, что пары меняются и развиваются. Даже когда Дэвид и Виктория собираются в своем загородном доме в Оксфордшире, они могут жить в разных «мирах». Дом был спроектирован так, что в нем у нее и у него есть свое отдельное крыло. Я думаю, каждый из них живет своей жизнью. Когда вы женаты так долго, определенная дистанция может быть полезной», — сказал источник из окружения знаменитой пары.

Несмотря на это, по мнению инсайдера, супруги всегда будут вместе, ведь их четыре ребенка остаются связывающим звеном. «Виктория и Дэвид похожи на каждую супружескую пару, которую я знаю. В какие-то дни они холодны друг с другом, а в какие-то наоборот. Они могут показаться ледяными на публике, но на самом деле очень теплые и забавные. Виктория сначала жесткая, но когда стена исчезает, перед вами очень веселая женщина. А Дэвид просто потрясающий», — считает инсайдер.

А ведь только недавно пользователи сети не могли нарадоваться длинными волосами дочери супругов Харпер. Виктория поделилась фотографией в своем инстаграме, где видно длинные волосы Харпер. Малышка занималась творчеством на свежем воздухе, в то время как мама запечатлела ее со спины. С такого ракурса отлично видно длинные волосы девочки. Подписчики дизайнера в комментариях не смогли обойти стороной такую красоту и сразу разразились лестными комментариями малышке и ее маме. Многие назвали Харпер настоящей Рапунцель.



Самым главным защитников длинных волос девочки стал ее отец, 42-летний Дэвид Бекхэм. На попытку Виктории подстричь девочку, тот сразу возразил: «Нет! С самого рождения Харпер мы не обрезали ее волосы. Они так хороши, ведь правда?!».

Пока Харпер наслаждалась творчеством, ее старшие братья не скучали: они готовили десерт — клубнику в шоколаде. Кадрами с кухни Виктория тоже поделилась в Instagram.

Раннее популярной темой для обсуждения стало капризное поведение девочки. Звездная семья Бекхэм постоянно находится в перелетах и на этот раз отправилась из Британии в США на весенние каникулы. Шестилетняя Харпер не привыкла к долгим перелетам и сильно устала. Из-за этого малышка начала капризничать, а мама Виктория начала ее успокаивать. Данную сцену запечатлели папарацци в аэропорту сразу после перелета.

На фотографиях Харпер выглядит очень расстроенной, явно недовольной чем-то. 43-летняя Виктория пытается успокоить дочь, целуя ее и обнимая. 15-летний Ромео также не стоял в стороне и попытался вразумить младшую сестру. 13-летний Круз решил не влезать в ссору, ведь по выражению его лица видно, что такие капризы сестры ему уже надоели. Конфликт был исчерпан всего через пару минут, и мама с дочерью за руки ушли из аэропорта.