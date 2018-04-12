Инсайдеры говорят: подробности измен Тристана Томпсона

Оказывается, возлюбленный Хлои Кардашьян, от которого та беременна, безумно любит проводить время в компании различных девушек. Недавно в сети появились видео, на которых баскетболист изменяет своей девушке и не один раз. Журналисты решили раскрутить новость и поподробней узнать о пристрастиях Тристана.



На одном из видео Тристан появился в компании таинственной брюнетки, с которой сначала разделил номер в отеле, а потом посетил вечеринку. Ей оказалась стриптизерша Лэни Блэр, а вслед за ней объявилась и еще одна предполагаемая подружка баскетболиста — Instagram-модель Стефани. Как говорит «звезда», у нее была интрижка с возлюбленным Кардашьян и даже привела в подтверждение секс-видео. Последствием любовной связи стала беременность, о которой она также заявила в социальной сети. Правда, вскоре аккаунт с данной информацией был удален.

Инсайдеры же лишь подливают масла в огонь и сообщают, что таких девушек как Стефани было много: «Никто из его друзей не удивлен, все знали, что он неверен Хлое. В их кругу вообще все изменяют своим подругам, они не видят в этом ничего особенного. Тристан с самого начала был неверен Хлое и постоянно ей изменял. Он бабник. И скоро всплывут новые подробности», — говорят источники.



Сама Хлое скорее всего в шоке от происходящего и комментариев пока не давала. А вот инсайдеры всегда в курсе положения дел. «Она была счастлива, когда узнала о беременности. Их отношения были идеальными. Она приняла решение быть с ним и полностью ему доверилась, он стал для нее целым миром. Они жили вместе и были счастливы. Хлое действительно верила, что к ней он относится по-особенному — как к королеве. Тристан заботился о ней, баловал, буквально носил на руках и постоянно говорил, как она прекрасна. Все было прекрасно! И в один миг все разрушилось», — делятся инсайдеры.

Первый ролик опубликовал портал TMZ, который не прочь найти скандальный компромат на звезд. Видео датируется октябрем 2017-го. На нем Тристан не стесняется заигрывать с двумя девушками. Объятия и поцелуи — всё это не смотря на третий месяц беременности Хлои.

Вроде бы — всё в прошлом и ради будущего ребенка мимолетную интрижку Тристана можно простить, но свежее видео с изменой, опубликованное Daily Mail, было снято в прошлую субботу. Его записал один из посетителей бара на крыше PH-D Lounge на Манхэттене. В нем Тристан целуется с моделью Лани Блэр. «Они были вместе, и это было очевидно. Пара активно общалась, танцевала, а потом я видел, как она потянулась к нему для поцелуя», — делится очевидец событий.

Инсайдеры сообщают, что перед тем, как посетить вечеринку, модель и баскетболист провели не менее четырех часов вместе в отеле. Кто знает, что там происходило? Пара была замечена по дороге в частный клуб Soho House, а после вернулась в отель. «На входе в гостиницу он осторожно осматривался и постоянно оборачивался», — рассказывают свидетели.