Известно кто возглавил рейтинг самых популярных женщин в мире

Ежегодно компания YouGov проводит международный опрос, в ходе которого определяет самых популярных мужчин и женщин во всем мире. В итоге, рейтинг «The Most Admired» возглавила Анджелина Джоли — актриса занимает лидирующую позицию уже второй год подряд.

В этом году число респондентов выросло до 37 тысяч человек из 35 стран. Каждый участник рассказал о том, какая знаменитость восхищает его больше остальных, а затем данные по каждой стране были обработаны с учетом количества общего населения. Следом за Джоли статус самых популярных получили жена американского экс-президента Барака Обамы Мишель и телеведущая Опра Уинфри.